Росіяни двічі обстріляли місто на Сумщині: що відомо про наслідки

У неділю, 17 березня, місто Ворожба на Сумщині двічі потрапляло під обстріл російської армії. Ворог бив з “Градів” та артилерії.

Про це повідомив голова Ворожбянської громади Андрій Дружченко у коментарі “Суспільному”.

За його словами, перший ворожий обстріл був о 11:50, другий - о 12:20.

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“Спочатку вдарили з "Градів", другий раз вдарили з артилерії. Пошкоджено промислове підприємство, також понівечено до шести житлових будинків”, - розповів про наслідки обстрілу Дружченко.

Внаслідок ворожого удару у будинках повилітали шибки із вікон пошкоджені дахи.

“Поранених та загиблих, на щастя немає. Влада надає всю необхідну допомогу”, - повідомив голова місцевої громади.

Нагадаємо, того ж дня російська армія атакувала центр селища Велика Писарівка Сумської області. Влада закликає цивільних евакуюватися.

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