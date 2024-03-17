"Лариса, я в Авдеевке. В этих домах столько всего": російський мародер похвалився, що буде грабувати

Окупант навіть не намагався приховувати свої наміри та радість від того, що буде грабувати покинуті і зруйновані квартири.

У Мережі з'явилося відео, на якому російський окупант-мародер у зруйнованій Авдіївці хвалиться своїй, очевидно, дружині на ім'я Лариса, що буде грабувати майно місцевих жителів із осель, які хоч трохи вціліли.

Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Лариса, я в Авдіївці! Я сюди приїхав сам, випросився. Тут в цих будинках все є. Телевізори, чого тільки немає! Тільки треба електричку якусь вантажну і вивозити звідси!", – каже мародер.

"Лариса, в этих домах все есть": російський мародер в окупованій Авдіївці

"Російський мародер радіє захопленню руїн Авдіївки, бо тепер можна грабувати майно загиблих місцевих жителів, що залишилося в квартирах. Вся суть допомоги Донбасу від Путіна. Не знаю, яким треба бути ганебним виродком, щоб підтримувати те, що робить ця звірина", – зазначив журналіст Казанський.

Раніше повідомлялося, що головком ЗСУ Олександр Сирський відвідав Авдіївський напрямок і розповів, яка там ситуація.

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