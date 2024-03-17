"Лариса, я в Авдеевке. В этих домах столько всего": российский мародер похвастался, что будет грабить

Оккупант даже не пытался скрывать свои намерения и радость от того, что будет грабить заброшенные и разрушенные квартиры.

В Сети появилось видео, на котором российский оккупант-мародер в разрушенной Авдеевке хвастается своей, очевидно, жене по имени Лариса, что будет грабить имущество местных жителей из хоть немного уцелевших жилищ.

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Лариса, я в Авдеевке! Я сюда приехал сам, выпросился. Здесь в этих домах все есть. Телевизоры, чего только нет! Только надо электричку какую-нибудь грузовую и вывозить отсюда!", — говорит мародер.

"Лариса, в этих домах все есть": российский мародер в оккупированной Авдеевке

"Российский мародер радуется захвату развалин Авдеевки, потому что теперь можно грабить оставшееся в квартирах имущество погибших местных жителей. Вся суть помощи Донбассу от Путина. Не знаю, каким нужно быть позорным отродьем, чтобы поддерживать то, что делает это зверье", — отметил журналист Казанский.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский посетил Авдеевское направление и рассказал, какая там ситуация.

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