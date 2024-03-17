Дэвид Бекхэм в резиновых сапогах насмешил видео с курицами на ферме: "С моими детишками"

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился с поклонниками необычным контентом.

Так, на своей странице в Instagram муж Виктории Бекхэм опубликовал забавное видео с курицами на ферме и поблагодарил возлюбленную за вдохновение. В кадре спортсмен в резиновых сапогах идет между грядками, а за ним в это время бегут куры и петух, которых, кстати, подарила ему жена еще на Рождество.

"Садоводство с моими детишками. Думаю, они любят меня", - насмешил подписчиков Дэвид.

Дэвид Бекхэм снял забавное видео с курицами

Бекхэм показал еще одно забавное фото, сделанное также на ферме в окружении кур. В кадре спортсмен надел красный пластмассовый нос и попозировал на фоне хозяйства, которое начало убегать от него. К слову, этим фото Дэвид присоединился к акции, распространенной на территории Великобритании, призывающей преодолевать проблему голода в Эфиопии. Она и проходит под названием "День красных носов".

Дэвид Бекхэм на ферме / Фото: instagram/davidbeckham

"Почему-то стесняются показывать свои красные носы…", - написал спортсмен.

Напомним, недавно в семье Дэвида и Виктории Бекхэмов был праздник. По случаю 25-летия их сына Бруклина супруги опубликовали забавные фото с ним.

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