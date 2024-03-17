У Молдові посольство РФ атакували "коктейлями Молотова" – подробиці

У столиці Молдови – Кишиневі – у неділю, 17 березня, чоловік жбурнув через паркан два "коктейля Молотова" у двір посольства Росії, де розташована виборча дільниця.

Про це повідомляє NewsMaker.

Подія сталася під час голосування на так званих "виборах" президента РФ.

Чоловіка затримали та встановили його особу. Він виявився громадянином Молдови.

Сам він стверджує, що також є громадянином РФ. Поки що молдовські правоохоронці перевіряють його твердження. На допиті чоловік мотивував свої дії тим, що незадоволений діями російської влади.

Нагадаємо, у Росії на "виборах Путіна" голосують "коктейлями Молотова", вогнем та зеленкою (відео).

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