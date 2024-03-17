В Молдове посольство РФ атаковали "коктейлями Молотова" — подробности

В столице Молдовы – Кишиневе – в воскресенье, 17 марта, мужчина швырнул через забор два "коктейля Молотова" во двор посольства России, где расположен избирательный участок.

Об этом сообщает NewsMaker.

Событие произошло во время голосования на так называемых "выборах" президента РФ.

Мужчину задержали и установили его личность. Он оказался гражданином Молдовы.

Сам он утверждает, что тоже является гражданином РФ. Пока что молдавские правоохранители проверяют его утверждение. На допросе мужчина мотивировал свои действия тем, что недоволен действиями российских властей.

Напомним, в России на "выборах Путина" голосуют "коктейлями Молотова", огнем и зеленкой (видео).

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