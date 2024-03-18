Яка мета рейду російських добровольців: пояснення військового експерта

Те, що ми зараз можемо спостерігати вздовж кордону з Росією, це не похід на Москву і навіть не спроба звільнення від путінського ярма Бєлгорода. У цих процесів досить певний і легко відомий функціонал диверсійно-розвідувальних груп.

Таку думку висловив експерт Олександр Коваленко, пише видання "Обозреватель".

"Фактично, користуючись недостатньою захищеністю кордону та відсутністю у російських силовиків можливості ефективно реагувати на загрози у ближній прикордонній зоні, рейдові заходи створюють подібність сірих зон. Поступово ці СЗ розширюватимуться, розтягуватимуться вздовж кордону та поглинатимуть довколишні села. До таких можна віднести Козинку, Заріччя-Друге, Горьковський, Тьоткіно (хоча воно для швидкого поглинання занадто велике)", - зазначив експерт.

Крім того, є такі села, які в перспективі, після поглинання СЗ, почнуть перетворюватися на плацдарм, за межами якого "сірітиме" подальша територія Росії в очікуванні зміни забарвлення.

Найяскравішим прикладом схожої системності дій є Кринки на лівому березі Херсонської області, які спочатку перетворилися на сіру зону, а зараз - це повноцінний плацдарм для Сил оборони України.

"Тільки у випадку з територією РФ це буде плацдарм РДК, легіону "Свобода Росії" та інших росіян із холодною головою та гарячим серцем. Кінцевою метою може стати створення вздовж кордону з Україною (з російського боку) буферної демілітаризованої зони завглибшки до 10 км, а можливо, і більше. Але поки що про це рано говорити", - додав він.

Нагадаємо:

17 березня російські добровольці "Сибірського батальйону" та "Російського добровольчого батальйону" взяли під контроль ще один населений пункт у Бєлгородській області. Російські добровольці додали, що "обмежена спеціальна операція" на території Російської Федерації триває.

14 березня у селі Сподарюшино Бєлгородської області військові ЗС РФ вивісили білий прапор та здалися в полон бійцям Легіону "Свобода Росії" та Російському добровольчому корпусу.

Бійці ЛСР анонсували нові удари по Бєлгороду. А також звернулися до Володимира Путіна. Вони назвали президентські вибори у Росії "повним фарсом", заради якого народ заганяють на виборчі дільниці "під бомби та артилерійські снаряди".

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