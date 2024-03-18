Какая цель рейда российских добровольцев: объяснение военного эксперта

То, что мы сейчас можем наблюдать вдоль границы с Россией, это не поход на Москву и даже не попытка освобождения от путинского ига Белгорода. У этих процессов достаточно определенный и легко известный функционал диверсионно-разведывательных групп.

Такое мнение высказал эксперт Александр Коваленко, пишет "Обозреватель".

"Фактически, пользуясь недостаточной защищенностью границы и отсутствием у российских силовиков возможности эффективно реагировать на угрозы в ближней пограничной зоне, рейдовые мероприятия создают подобие серых зон. Постепенно эти СЗ будут расширяться, растягиваться вдоль границы и будут поглощать окружающие села. К таким можно отнести Козинку, Заречье- Второе, Горьковское, Теткино (хотя оно для быстрого поглощения слишком велико), — отметил эксперт.

Кроме того, есть такие села, которые в перспективе после поглощения СЗ начнут превращаться в плацдарм, за пределами которого будет "сереть" дальнейшая территория России в ожидании изменения окраски.

Самым ярким примером схожей системности действий являются Крынки на левом берегу Херсонской области, которые сначала превратились в серую зону, а сейчас – это полноценный плацдарм для Сил обороны Украины.

"Только в случае с территорией РФ это будет плацдарм РДК, легиона "Свобода России" и других россиян с холодной головой и горячим сердцем. Конечная цель может стать создание вдоль границы с Украиной (с российской стороны) буферной демилитаризованной зоны глубиной до 10 км, а возможно, и больше. Но пока об этом рано говорить", — добавил он.

Напомним:

17 марта российские добровольцы "Сибирского батальона" и "Русского добровольческого батальона" взяли под контроль еще один населенный пункт в Белгородской области. Российские добровольцы добавили, что "ограниченная специальная операция" на территории Российской Федерации продолжается.

14 марта в селе Сподарюшино Белгородской области военные ВС РФ вывесили белое знамя и сдались в плен бойцам Легиона "Свобода России" и Российскому добровольческому корпусу.

Бойцы ЛСР анонсировали новые удары по Белгороду. А также обратились к Владимиру Путину. Они назвали президентские выборы в России "полным фарсом", ради которого народ загоняют на избирательные участки "под бомбы и артиллерийские снаряды".

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