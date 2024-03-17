Путин должен сидеть в Гааге, а не в Кремле: Зеленский о "выборах" в России

Глава государства подчеркнул, что "никакой легитимности у российских псевдовыборов нет и быть не может".

Вечером, 17 марта, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток и недели.

Фронт

Глава государства отметил боевые подразделения, проявившие себя лучше всего за это время.

57-ю отдельную мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко из Купянского направления;

1-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии имени гетмана Петра Дорошенко "Буревой" из Лиманского направления;

55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "Запорожская Сечь" из Покровского направления;

118-ю отдельную механизированную бригаду из Ореховского направления;

35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 123-ю отдельную бригаду территориальной обороны из Приднепровского направления.

"Выборы Путина"

Президент Зеленский напомнил, что на днях российский диктатор имитирует очередные выборы.

"Всем в мире понятно, что этот деятель, как было уже часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого", – говорит Зеленский.

Он поблагодарил государства и их лидеров, все международные организации, которые называют происходящее в РФ своими именами. Глава государства подчеркнул, что Путин должен сидеть не в Кремле, а на скамье подсудимых в Гааге.

"Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего одного — справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге — именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", — сказал президент Украины.

Помощь союзников

Соединенные Штаты предоставили пакет помощи ;

Дания – уже 16-й пакет оборонной помощи, в частности артиллерия, в которой нуждается армия.

Германия – "еженедельные шаги для поддержки нашей страны и людей".

Канада присоединилась к коалиции дронов.

Грецию президент отметил "за ясное понимание угроз всем в Европе".

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"Также я хочу сегодня отметить французское лидерство в Европе — мы ценим то, как президент Макрон нарабатывает стратегическую перспективу для Европы, перспективу реальной, рывистой безопасности, которая возможна только благодаря путинскому проигрышу в этой войне", — добавил Зеленский.

Ранее в The Wall Street Journal объяснили, как будут разворачиваться события в РФ после победы Путина.

Также российский оппозиционер, политолог и политтехнолог Аббас Галлямов объяснил, какие последствия для Кремля будут нести так называемые "выборы Путина".

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