Путін програв вибори у 18 країнах світу

За офіційними даними, загалом за кордоном проголосували майже 400 тисяч росіян.

У 15 країнах Європи, а також у Парагваї, Аргентині та Ізраїлі більшість російських виборців не віддали свої голоси за Володимира Путіна на так званих виборах президента Російської Федерації.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на остаточні результати голосування на дільницях за кордоном, опубліковані російською ЦВК.

У згаданих країнах росіяни проголосували за представника партії "Нові люди" Владислава Даванкова.

Проте, за офіційними даними, Володимир Путін за кордоном загалом отримав голоси понад 72% виборців. На другому місці Владислав Даванков із понад 16,5% голосів. Микола Харитонов з КПРФ набрав трохи більш ніж 2%, а представник ЛДПР Леонід Слуцький – менш ніж 2%.

Загалом за кордоном проголосували майже 400 тисяч росіян.

Нагадаємо, 18 березня Центральна виборча комісія РФ підбила підсумки "виборів" президента після обробки всіх протоколів, що надійшли. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

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