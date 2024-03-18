Путін переміг на "виборах" президента Росії: підраховані 100% голосів

Президент РФ Володимир Путін здобув перемогу на "виборах" президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів.

Про це повідомили в російському Центрвиборчкомі.

Центральна виборча комісія РФ підбила підсумки "виборів" президента після обробки всіх протоколів, що надійшли. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

У Миколи Харитонова від КПРФ було 4,31% голосів, у Владислава Даванкова від "Новые люди" – 3,85%, у Леоніда Слуцького від ЛДПР – 3,20%.

Нагадаємо, раніше з повідомлялося, Путін перемагає на президентських "виборах" із результатом у 87,29% голосів за результатами екзит-полів.

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