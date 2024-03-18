Путин победил на "выборах" президента России: подсчитаны 100% голосов

Президент РФ Владимир Путин одержал победу на "выборах" президента России по итогам подсчета 100% протоколов.

Об этом сообщили в российском Центризбиркоме.

Центральная избирательная комиссия РФ подвела итоги "выборов" президента после обработки всех поступивших протоколов. При итоговой явке избирателей в 77,44% по стране, 87,28% голосов набрал Путин.

У Николая Харитонова от КПРФ было 4,31% голосов, у Владислава Даванкова от "Новые люди" – 3,85%, у Леонида Слуцкого от ЛДПР – 3,20%.

Напомним, ранее сообщалось, Путин побеждает на президентских "выборах" с результатом в 87,29% голосов по результатам экзит-поллов.

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