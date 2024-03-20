Чи збільшить Росія атаки дронами “Ланцет” — прогноз аналітика

Запевнення російських пропагандистів про великомасштабне виробництво цих безпілотників не справдилися.

Російські окупаційні війська за добу в середньому запускають до 10 безпілотників “Ланцет”, при цьому підрозділи ЗСУ адаптувалися до цієї загрози і знищують до 80% таких боєприпасів. Зважаючи на дорогу вартість їхнього виробництва порівняно із FPV-дронами, нема підстав очікувати масових атак “Ланцетами” у ближній зоні бойових дій.

Таку думку висловив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

За його словами, станом на березень 2024 року показник знищення російських безпілотників "Ланцет" зріс, а комплекс заходів протидії збільшив коефіцієнт корисної дії. Водночас запевнення російських пропагандистів про великомасштабне виробництво цих дронів не справдилися.

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Окрім того, як зазначив Коваленко, "Ланцет" є дорогим засобом ураження порівняно з FPV-дронами, тому кількісне співвідношення їх застосування становить 1 до 15.

“Це підтверджує той факт, що FPV-дрони в ближньому радіусі стануть основним засобом ураження з повітря, а ось "Ланцети" залишатимуться обмеженим засобом ураження в середній зоні”, - резюмував він.

Нагадаємо, влітку 2023 року російські пропагандисти показали репортаж про виробництво дронів-камікадзе "Ланцет". Пропагандистські Telegram-канали одразу підхопили цю новину і повідомили, що виробництво цих дронів-камікадзе зросло втричі. Нібито вже вироблено 200 тисяч "Ланцетів", а всього незабаром буде мільйон.

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