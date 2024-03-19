F-16 для Украины: авиаэксперт объяснил, в каком случае они обеспечат паритет в воздухе

Нам для паритета с россиянами в воздухе нужно много самолетов F-16, но ключевой аспект – не количество. Главное заключается в вооружении и радиоэлектронном оборудовании, установленном на истребителях.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Важно, какие будут стоять радары, бортовые комплексы обороны, ракеты. Если самолеты будут оборудованы эффективными и современными образцами оборудования, против которого россияне не способны воевать, нам хватит 50 самолетов F-16.

"Если первая партия самолетов окажется с устаревшим вооружением и устаревшими системами, то сколько бы нам ни дали самолетов мы ничего в воздухе не завоюем. Мы сможем сбивать всего на 10% больше крылатых ракет", — отметил авиаэксперт.

Также он отметил, что для воздушных боев на вооружение воздух-воздух никаких ограничений использования от западных партнеров нет. Они есть на ударное оружие воздух-земля и земля-земля, несущая взрывчатку. Например, западными разведчиками мы можем долетать до Москвы без проблем, но если самолет несет на борту взрывчатку, то это уже запрещено.

"Речь идет о вооружении воздух-воздух. Если мы получим усовершенствованные радары и ракеты дальностью 150 км, то тогда мы будем на равных воевать с россиянами в воздухе, а даже по дальности ракет преобладать. Если мы получим ракеты дальностью 90 км, то мы будем по всем параметрам уступать российские самолеты. То есть лучшее оружие – это лучший результат", – подчеркнул Романенко.

Напомним, генерал-лейтенант ВСУ сообщил, как можно переломить доминирование россиян в воздушной войне.

Читайте также: