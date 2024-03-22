Путин бомбит Белгород: россияне заявляют о разрушениях и погибших

Теперь театр военных действий не только на территории Украины, но и на территории РФ, жаль, что пока еще не на всей.

Взрывное утро в БНР, к тому же уже далеко не первое. Разбитые дома и автомобили, пострадавшие и погибшие — это последствия их кровавого «русского мира». Теперь театр военных действий не только на территории Украины, но и на территории России. Тем временем громкое заявление сделали представители российского добровольческого корпуса.

Все детали рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Взрывное утро в "БНР"

22 марта в Белгороде и Белгородском районе было не до кофе. В регионе была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7:30 над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО "Вампир". Кадры цветущей "бавовны" в России заполонили Сеть.

Похожая ситуация была в Белгороде и накануне. Белгород с утра 21 марта традиционно попал под обстрел. Атака длилась около получаса, однако в результате в городе много разрушений и пятеро раненых. Вдобавок в Белгороде исчез свет. Без электричества пять тысяч местных жителей. Света нет, а Путин есть. Как говорят, за что боролись…

Война уже на территории РФ

Свое слово сказали и добровольцы легиона "Свобода России". После ночной атаки россиян по Киеву, произошедшей накануне, именно они нанесли удар по Белгороду. Об этом во время пресс-конференции в "Укринформе" заявил оператор БПЛА, доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский:

“После сегодняшней ночной атаки по Киеву подразделения легиона “Свобода России” также нанесли удар БПЛА по Белгороду. Согласно сегодняшней утренней информации, 9 военных РФ, находившихся на военном объекте, по которому мы нанесли удар, были уничтожены. И 5 человек, членов некоторых добровольческих формирований, также были уничтожены”.

Всего в результате "ограниченной освободительной операции" на территории Российской Федерации "Российские освободительные силы" нанесли урон кремлевской армии в размере около двух батальонов:

“Мы нанесли существенный, на самом деле, ущерб ВС РФ. По той информации, которая у нас есть, необратимые потери ВС РФ – 651 военный, санитарные потери – 908, взяты в плен 37 военных ВС РФ. Российские освободительные силы уничтожили 121 единицу техники противника, из строя было выведено 50 единиц”.

Теперь театр военных действий не только на территории Украины, но и на территории РФ, жаль, что пока не на всей. За счет таких изменений, продолжение линии фронта удалось ослабить давление военной машины Кремля на другие участки фронта, заявил командир РДК с позывным Whiterex:

"Цели похода РДК: помочь ВСУ победить в этой войне, отстоять территориальную целостность Украины, а после этого продолжить поход для освобождения РФ, поднять флаг РДК над Кремлем и свергнуть режим, душящий РФ десятилетиями".

Комментарии россиян шокируют

После последних прилетов в Белгороде в Сети появились комментарии местных жителей. Они реально думают, что "губернатор им поможет"? И никто даже не заикнулся, что все, что сейчас происходит в Белгороде, это из-за их диктаторской власти и их самих. Из-за их беспозвоночности и слепой веры в "русский мир".

Поддерживаете кровавый "русский мир", — пожалуйста, получайте! О последствиях атаки БПЛА 22 марта отчитался губернатор Белгорода. По его данным, одна женщина погибла, еще несколько человек пострадали. Есть разрушение домов и автомобилей:

“Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 31 квартире 5 МКБ, одном частном жилом домовладении и 4 заведениях здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели”.

В последнее время количество обстрелов и ударов беспилотников по Белгородской области возросло. По данным Минздрава Белгородской области, с 12 по 18 марта в результате обстрелов погибли 11 человек, более 80 пострадали. Вот такие реалии русского мира, который так поддерживают на болотах.

Упал вертолет Ми-8. Снова!

А дальше о карме, потому что она реально работает. Говорят, на Белгородщине упал Ми-8. Снова. Инцидент произошел недалеко от границы с Украиной 22 марта. Как вы думаете, куда летел этот вертолет? Ответ очевиден. Пропагандисты пишут, что вертолет совершил жесткое приземление недалеко от поселка Ровеньки. На борту находились четыре человека, они получили травмы, а сам вертолет получил механические повреждения. И, конечно, официально власти РФ не спешат комментировать инцидент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: БАБАХ! Взрывы! Путин бомбит Белгород! Люди хотят бежать, но есть работа!

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