Наталья Денисенко пожаловалась, что ее 6-летний сын серьезно заболел

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что ее сын Андрей от мужа-военного, актера Андрея Фединчика заболел.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. В частности, актриса показала, как сын спит в кровати и поделилась его симптомами болезни. Так, 6-летний Андрей уже длительное время имеет высокую температуру и чувствует себя плохо. В результате Наталье даже пришлось отменить участие в ряде представлений в разных городах Украины.

"Заболел мой котик. Поэтому сегодня я остаюсь дома. Температура держится уже какой день. Ровно, Житомир, Бердичев, извините, в эти выходные к вам не приеду", - рассказала Денисенко.

Сын Натальи Денисенко заболел / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

К тому же сама знаменитость недавно также имела проблемы со здоровьем. Так, Наталья оказалась в больнице под капельницами с подозрением на грипп. По словам актрисы, это уже "вторая неделя вируса" в ее семье.

"Уже пошла вторая неделя вирусняка (теперь уже не у меня, у моих домашних)", - добавила артистка.

Сын Натальи Денисенко заболел / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, ранее украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова также жаловалась на самочувствие ее двухлетнего сына. Так, они неожиданно попали в больницу.

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