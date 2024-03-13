Наталка Денисенко оказалась в больнице под капельницей

Украинская актриса Наталка Денисенко пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что заболела и плохо себя чувствует. Актриса поделилась, что есть подозрение на грипп. Если подтвердится, что Денисенко подхватила вирус, ей придется заняться лечением и отказаться от поездки на гастроли вместе с театральной труппой.

"Заболела… Если подтвердится, что это грипп, то ни на какие гастроли я не поеду…", — поделилась артистка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Впоследствии знаменитость вышла на связь. Наталка Денисенко поделилась, что вынуждена была обратиться за помощью к врачам. В больнице артистке поставили капельницу.

"Привет капельница, давно не виделись!" – коротко подписала кадр знаменитость.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова делилась, что оказалась в больнице с 2-летним сыном от шоумена Никиты Добрынина. Оказалось, что Лев заболел и нуждался в медицинской помощи.

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