Наталка Денисенко опинилася в лікарні під крапельницею

Українська акторка Наталка Денисенко поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

У своєму Instagram знаменитість розповіла, що захворіла та погано почувається. Акторка поділилася, що є підозра на грип. Якщо підтвердиться, що Денисенко підхопила вірус, то їй доведеться зайнятися лікуванням та відмовитися від поїздки на гастролі разом з театральною трупою.

"Захворіла… Якщо підтвердиться, що це грип, то на жодні гастролі я не поїду…", - поділилася артистка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Згодом знаменитість вийшла на зв'язок. Наталка Денисенко поділилася, що вимушена була звернутися за допомогою до лікарів. У лікарні артистці поставили крапельницю.

"Привіт крапельниця, давно не бачилися!" – коротко підписала кадр знаменитість.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова ділилася, що опинилася в лікарні з 2-річним сином від шоумена Микити Добриніна. Виявилося, що Лев захворів та потребував медичної допомоги.

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