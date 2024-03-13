В окупованому Маріуполі знайшли ще одне місце поховання

Поодинокі поховання знаходять до сих пір.

В окупованому російськими загарбниками Маріуполі знайшли ще одне місце поховання.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

У місті продовжують знаходити стихійні місця поховання людей, які загинули від російських обстрілів. Цього разу могилу виявили у Центральному районі, на 23-му мікрорайоні.

Відповідне фото виклали маріупольці у місцевих пабліках.

Під час блокади та щільних обстрілів люди вимушені були ховати загиблих у дворах, парках, огородах та інших місцях.

"Поодинокі поховання знаходять до сих пір. Багато людей були поховані у братських могилах чи під завалами будинків", - додали у повідомленні.

Також ми писали, що російські окупанти в тимчасово захопленому Маріуполі планують відкрити Музей блокади Ленінграда.

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