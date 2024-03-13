В Данії громадянам зі зброєю дозволили відстрілювати чайок

Від 1 лютого по 15 квітня в Зондербурзі можна буде боротися із сріблястими чайками за допомогою вогнепальної зброї та пасток.

В Зондербурзі, що в Данії, кожен власник зброї має можливість полювати на чайок. Від цього року муніципалітет регулюватиме чисельність чайок на будинках.

Про це пише російський BILD.

Як стало відомо, від 1 лютого по 15 квітня в Зондербурзі можна буде боротися із сріблястими чайками за допомогою вогнепальної зброї та пасток. Водночас від 1 квітня по 31 липня - дозволяється знищувати яйця та гнізда.

А от від 16 квітня по 31 серпня дозволяється відстріл молодих сріблястих чайок — його може здійснювати будь-хто, хто володіє зброєю з офіційним дозволом.

“Проблеми зі сріблястими чайками виникають повсюдно в регіонах Північного та Балтійського морів: дуже велике поширення птахів, а вік деяких може досягати 30 років. Оскільки птахи не можуть знайти достатньо їжі в морі, вони іноді дуже агресивно поводяться на суші. У німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн на сріблясту чайку теж можна полювати, але лише під час мисливського сезону з 1 жовтня до 10 лютого, крім того, не можна знищувати гнізда”, - пише BILD.

Нагадаємо, що на піщаному пляжі у Великій Британії молода сім'я знайшла сліди динозаврів.

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