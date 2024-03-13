В Дании гражданам с оружием разрешили отстреливать чаек

С 1 февраля по 15 апреля в Зондербурге можно будет бороться с серебристыми чайками с помощью огнестрельного оружия и ловушек.

В Зондербурге в Дании каждый владелец оружия имеет возможность охотиться на чаек. С этого года муниципалитет будет регулировать численность чаек на домах.

Об этом пишет российский BILD.

Как стало известно, с 1 февраля по 15 апреля в Зондербурге можно будет бороться с серебристыми чайками с помощью огнестрельного оружия и ловушек. В то же время с 1 апреля по 31 июля – разрешается уничтожать яйца и гнезда.

А вот с 16 апреля по 31 августа разрешается отстрел молодых серебристых чаек – его может производить любой, кто владеет оружием с официальным разрешением.

“Проблемы с серебристыми чайками возникают повсеместно в регионах Северного и Балтийского морей: очень широко распространен птиц, а возраст некоторых может достигать 30 лет. Поскольку птицы не могут найти достаточно пищи в море, они иногда очень агрессивно ведут себя на суше. В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на серебристую чайку тоже можно охотиться, но только во время охотничьего сезона с 1 октября по 10 февраля, кроме того, нельзя уничтожать гнезда”, — пишет BILD.

Напомним, что на песчаном пляже в Великобритании молодая семья обнаружила следы динозавров.

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