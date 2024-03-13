300 минометов от «ОКО ЗА ОКО 2» уже в ВСУ

В результате силы обороны усилились 300 минометами калибра 82 мм. Об этом сообщает сайт ОККО.

Еще в прошлом году подразделения территориальной обороны получили благодаря ОКО ЗА ОКО 2 полную партию пулеметов в составе 200 единиц калибра 12,7 мм. Кроме того, им на вооружение передано и 50 автоматических гранатометов калибра 40 мм. В рамках проекта осталось отгрузить еще 50 таких гранатометов. ОККО и «Повернись живим» ожидают поступления этого оружия от производителя.

«Благодарим каждого украинского водителя, который заправлял PULLS мести на ОККО и таким образом подключился к обеспечению военных пулеметами, минометами и гранатометами. Ведь уже второй год мы перечисляем средства с каждого проданного литра нашего брендового топлива в Фонд «Повернись живим». В ходе ОКО ЗА ОКО 2 удалось аккумулировать 400 миллионов гривен — вот в такие невероятные суммы превращаются ваши заправки и донаты. Пока мы завершаем передачу оружия в рамках второго этапа проекта, стартовал ОКО ЗА ОКО 3. На этот раз цель еще амбициознее — полмиллиарда гривен на обеспечение 10 подразделений Десантно-штурмовых войск комплексами обнаружения и уничтожения врага — Пульстронами. Верим, что вместе — ответственный бизнес и неравнодушные украинцы — сможем быстро достичь этой цели», – комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Васыль Дмытрив.

«Минометы калибра 82-мм – главное оружие на уровне рот, а иногда и батальонов. С ним наши бойцы могут подавлять противника на расстоянии до четырех километров в наступлении и обороне. И переданные войскам 300 таких новых минометов — это ощутимое для фронта количество», — говорит заместитель директора Фонда «Повернись живим» Олег Карпенко.

С начала полномасштабной войны сеть ОККО уже перечислила 1,5 миллиарда гривен в поддержку ВСУ и на гуманитарные нужды. Обеспечение защитников Украины оружием и техникой является фокусным направлением для компании, поэтому на него приходится большинство перечисленных средств. Согласно рейтингу, составленному изданием NV Бизнес, ОККО входит в топ-10 украинских бизнесов, больше всего помогающих ВСУ и государству в период полномасштабной войны. А среди компаний топливного ритейла сеть является абсолютным лидером по этому показателю.