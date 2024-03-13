Безуглая снова "разнесла" Умерова: причина вас удивит

Народная депутатка Марьяна Безуглая снова "наехала" на министра обороны Украины Рустема Умерова. На этот раз причиной стало то, что он "постоянно ходит из/за главкомом ВСУ", а требующих его внимания нерешенных проблем огромное количество.

Соответствующее сообщение нардепка опубликовала на своей странице в Facebook.

“Для чего министр постоянно ходит из/за Главкомом ВСУ? Ваши варианты. Я не пишу много о новом Минобороны, жалко их, стараются. Как и Рустем Энверович лично. Но задавленных проблем огромное количество, и новые прибавились. в Киеве. С Кабмином, из ВРУ, в министерстве. Пожалуй, пришло время раскрыть составляющие событий в Минобороны с момента назначения нашего нового министра. Кстати, Яцина (главного кадровика МОУ со времен Януковича (!) до сих пор не поменяли ”, — написала она.

“Если бы вчера Умеров пришел на заседание Комитета нацбезопасности в Парламенте, то, может, народные депутаты постеснялись бы завалить рассмотрение законопроекта о мобилизации. А вот нет его в полях. Министр же не должен дублировать Главком ВСУ? Иначе, какая между ними разница?», — добавила Безуглая.

Скриншот сообщения Безуглой в Facebook

Напомним, в начале месяца народная депутатка Марьяна Безуглая выразила недовольство подсчетами Генштаба относительно потерь россиян. Она предложила свою идею.

Читайте ведущие новости дня: