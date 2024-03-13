Атака дронов серьезно повредила крупнейший НПЗ "Роснефти" — Reuters

В 2023 году этот завод переработал 12,67 млн. тонн нефти, что составляет 4,6% от общей нефтепереработки в России.

В результате атаки украинских дронов в ночь на 13 марта на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, который является крупнейшим предприятием "Роснефти", повреждены две установки первичной переработки нефти.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Атака четырех украинских беспилотников повлекла за собой пожар на Рязанском НПЗ на площади 175 квадратных метров. По информации агентства, выведены из строя две из четырех установок, занимающихся переработкой нефти.

В 2023 году этот завод переработал 12,67 млн. тонн нефти, что составляет 4,6% от общей нефтепереработки в России.

По данным источников, на его долю приходится около 6,4% российского производства бензина, 4,1% дизельного топлива, 7,7% мазута и 8% авиационного топлива.

Полные данные о российском производстве нефти больше не публикуются.

"Роснефть" не ответила на запрос Reuters о комментарии.

В агентстве отметили, что удары по нефтеперерабатывающим заводам – ключевому источнику дохода России – могут снизить производство бензина и дизельного топлива в стране и повысить цены. Россия с 1 марта этого года ввела на шесть месяцев запрет на экспорт бензина.

Напомним, Служба безопасности Украины в ночь на 13 марта атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Кстово и Киришах. НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.

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