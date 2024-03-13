Атака дронів серйозно пошкодила найбільший НПЗ “Роснефти” — Reuters

У 2023 році цей завод переробив 12,67 млн тонн нафти, що становить 4,6% від загальної нафтопереробки в Росії.

Внаслідок атаки українських дронів у ніч проти 13 березня на нафтопереробному заводі у Рязані, який є найбільшим підприємством “Роснефти”, пошкоджено дві установки первинної переробки нафти.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Атака чотирьох українських безпілотників спричинила пожежу на Рязанському НПЗ на площі 175 квадратних метрів. За інформацією агентства, виведено з ладу дві з чотирьох установок, які займаються переробкою нафти.

У 2023 році цей завод переробив 12,67 млн тонн нафти, що становить 4,6% від загальної нафтопереробки в Росії.

За даними джерел, на його частку припадає близько 6,4% російського виробництва бензину, 4,1% дизельного палива, 7,7% мазуту і 8% авіаційного палива.

Повні дані про російське виробництво нафти більше не публікуються.

“Роснефть” не відповіла на запит Reuters про коментар.

В агентстві зазначили, що удари по нафтопереробних заводах – ключовому джерелі доходу Росії – можуть зменшити виробництво бензину та дизельного палива в країні та підвищити ціни. Росія від 1 березня цього року запровадила на шість місяців заборону на експорт бензину.

Нагадаємо, Служба безпеки України у ніч проти 13 березня атакувала російські нафтопереробні заводи у Рязані, Кстово та Кірішах. НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у Росії.

Читайте також: