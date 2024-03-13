Безугла знову “рознесла” Умєрова: причина вас здивує

Народна депутатка Марʼяна Безугла знову “наїхала” на міністра оборони України Рустема Умєрова. Цього разу причиною стало те, що він “постійно ходить з/за головкомом ЗСУ”, а невирішених проблем, які потребують його уваги, величезна кількість.

Відповідний допис нардепка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“Для чого міністр постійно ходить з / за Головкомом ЗСУ? Ваші варіанти. Я не пишу багато про нове Міноборони, жалко їх, стараються. Як і Рустем Енверович особисто. Але задавнених проблем величезна кількість, і нові додалися. В Києві. З Кабміном, з ВРУ, в міністерстві. Мабуть, прийшов час розкрити складові подій в Міноборони з моменту призначення нашого вкотре нового міністра. До речі, Яцину (головного кадровика МОУ з часів Януковича (!) досі не поміняли”, — написала вона.

“Якби вчора Умєров прийшов на засідання Комітету нацбезпеки в Парламенті, то може, народні депутати б посоромилися так завалити розгляд законопроєкту про мобілізацію. А от нема його, в полях. Міністр же не має дублювати Головкома ЗСУ? Інакше яка між ними різниця?”, — додала Безугла.

Скриншот допису Безуглої у Facebook

Нагадаємо, на початку місяця народна депутатка Марʼяна Безугла висловила невдоволення підрахунками Генштабу щодо втрат росіян. Вона запропонувала власну ідею.

Читайте провідні новини дня: