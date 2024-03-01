Безуглій не сподобалися підрахунки Генштабу щодо втрат росіян: що пропонує

Вона каже, що настав час реалізму.

Народна депутатка Марʼяна Безугла невдоволена підрахунками Генштабу щодо втрат росіян. Вона запропонувала власну ідею.

Відповідний допис нардепка зробила на своїй сторінці у Facebook

“Якщо вже і президент казав про підтверджені втрати противника, і вони різняться, міжнародні дослідження надають дані тощо, то, може, зробити аудит підрахунків, Генеральний штаб ЗСУ, АрміяІнформ? 17 танків і 36 артсистем? Прийшов час реалізму, а не генеральських селфі з радницями, автографів і штурмів Роботиного для галочки. Українці нищили і знищують ворога, вважаю, треба повагу до правди”, – написала Безугла.

Скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла наїхала в Мережі на свою колегу по парламенту Вікторію Сюмар з фракції “Європейська солідарність” та її чоловіка.

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