Удар “Шахеда” по будинку в Одесі: доля восьми людей досі невідома

Серед тих, кого шукають під завалами, — двоє дітей.

В Одесі під завалами будинку, в який уночі влучив ворожий дрон-камікадзе, можуть бути дорослі і діти.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

"Ми сьогодні не можемо поки підтвердити знаходження ще близько 8 людей, в тому числі і 2 дітей 8 і 10 років", - сказав він.

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Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські терористи "Шахедом" обстріляли житловий будинок в Одесі. Наразі відомо про 7 загиблих, серед яких — мати з тримісячною дитиною. Також відомо про вісьмох поранених, з яких одна дитина. Врятовано п'ятьох людей.

Станом на зараз триває розбір завалів. Там можуть бути люди.

Неділю, 3 березня, в Одесі оголосили Днем жалоби.

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