Костін: удар дронами по Одесі – це цілеспрямована атака на житловий будинок

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що окупаційна армія Росії здійснила цілеспрямовану атаку на житловий будинок в Одесі. І це не просто обстріли – це політика, спрямована на терор і знищення українців.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Це атака на житловий будинок. Цей будинок не розташований поруч з жодним воєнним об'єктом, або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок розташований в зоні щільної забудови. І це не перший випадок, коли Росія цілеспрямовано атакує цивільні об'єкти. Ми розуміємо, що ця політика починається саме в Кремлі. Злочинні накази віддаються саме з Кремля", - прокоментував він.

Костін також наголосив, що Україні потрібна додаткова зброя і засоби ППО.

"Ми маємо припинити ці злочини. Для цього нам потрібна підтримка світу. Ми, як органи прокуратури, органи правопорядку спільно з нашими партнерами з Міжнародного кримінальному суді та інших країн, які проводять власні розслідування, робимо все можливе аби кожен, хто винен в загибелі українців, в тортурах та зґвалтуванні, кожен був притягнутий до відповідальності", - резюмував Андрій Костін.

За останніми даними, кількість жертв в Одесі внаслідок удару безпілотником по будинку зросла до п’яти осіб.

Нагадаємо, в Одесі під завалами будинку ще можуть залишатися до 12 осіб.

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