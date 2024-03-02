Костин: удар дронами по Одессе – целенаправленная атака на жилой дом

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что оккупационная армия России совершила целенаправленную атаку на жилой дом в Одессе. И это не просто обстрелы – это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Это атака на жилой дом. Этот дом не расположен рядом ни с одним военным объектом, или объектом двойного назначения. Этот дом расположен в зоне плотной застройки. И это не первый случай, когда Россия целенаправленно атакует гражданские объекты. Мы понимаем, что эта политика начинается именно в Кремле. Преступные приказы отдаются именно из Кремля", – прокомментировал он.

Костин также подчеркнул, что Украине нужно дополнительное оружие и средства ПВО.

"Мы должны прекратить эти преступления. Для этого нам нужна поддержка мира. Мы, как органы прокуратуры, органы правопорядка совместно с нашими партнерами из Международного уголовного суда и других стран, которые проводят собственные расследования, делаем все возможное, чтобы каждый, кто виноват в гибели украинцев, в пытках и изнасиловании, каждый был привлечен к ответственности", — резюмировал Андрей Костин.

По последним данным, количество жертв в Одессе в результате удара беспилотником по дому возросло до пяти человек.

Напомним, в Одессе под завалами дома еще могут оставаться до 12 человек.

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