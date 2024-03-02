Орбан заявив, що Трамп - "єдиний шанс на мир в Україні"

Угорський політик вважає, що час працює на Росію.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покладає надії на повернення у крісло президента США Дональда Трампа. Нібито це є "єдиним серйозним шансом" для припинення війни РФ в Україні.

Таку думку очільник угорського уряду висловив на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині, повідомляє Mandiner.

"Єдиний серйозний шанс на мир - якщо він (Трамп - Ред.) зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною", - вважає Орбан.

Саме президентство Трампа, вважає прем'єр, передумовою настання "міцного та швидкого миру на європейському континенті". Що більше, наголошує Орбан, аби він залишався при владі в Білому домі, то, мовляв, війни могло б не статися.

Крім того, угорський політик висловив думку, що у війні Росії проти України час нібито "працює на Москву".

"Якщо хтось думає, що час працює на Росію і що продовження війни принесе РФ успіх, то краще зупинитися зараз. Я особисто належу до останніх", - заявив Орбан.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що за Трампа світ був "безпечнішим і стабільнішим". З його слів, зараз велика частина світу "жадає стабільності".

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