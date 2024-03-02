Президент ПАРЄ засудив смертельну атаку дронів РФ на Одесу

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос прокоментував російську атаку безпілотників на Одесу вночі 2 березня.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter (X).

Політик засудив такі дії Кремля та наголосив, що Москва буде притягнута до відповідальності.

"Я рішуче засуджую атаку безпілотників на Одесу минулої ночі, яка призвела до жертв і руйнувань. Росія буде притягнута до відповідальності за всі злочини, які вона скоїла в Україні", - йдеться у дописі Русопулоса.

I strongly condemn the drone attack on Odesa last night, which caused injuries and destruction. Russia will be held accountable for all the crimes it committed in Ukraine.@GoncharenkoUa — Theodoros Rousopoulos (@PACE_President) March 2, 2024

Як повідомлялося, вночі 2 березня агресорка Росі атакували безпілотниками Одесу. Один БпЛА влучив у дев'ятиповерховий будинок. Загинуло щонайменше четверо мешканців. Зокрема, зранку під уламка багатоповерхівки знайшли дитину. Під завалами ще можуть залишатися близько десяти осіб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖАХЛИВІ НАСЛІДКИ! Панельний БУДИНОК СКЛАВСЯ після влучання ДРОНА! В ОДЕСІ триває розбір завалів

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