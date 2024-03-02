Життя на Марсі: астрономи дізналися, де воно було

Ранній Марс був більш вулканічно і тектонічно активною планетою, ніж вважалося до цього. Дослідникам вдалося знайти 63 нових приклади вулканів віком чотири мільярди років у регіоні Червоної планети, властивості якого відрізняють його від інших.

Про це пише Space.com.

За даними вчених, у минулому Марса життя могло процвітати біля активних вулканів та у глибоких озерах.

Вчені виявили, що ландшафт марсіанського регіону Еріданія, що знаходиться у південній півкулі планети, утворився у відповідь на зміни кори Марса, а не під дією сил, що відбувалися зверху та знизу від неї. І це відкриття може вплинути на пошуки життя на Червоній планеті.

"У великих басейнах цього регіону колись розташовувалась система озер, відома як палеоозеро Еріданія, глибина якої становила близько милі, коли озеро було найбільшої довжини. Довгоживучі вулканічні джерела поруч із багатою водою могли живити гідротермальні системи, які б сприяти розвитку життя. Принаймні ці результати відкривають нам більше місць, де ми можемо шукати докази життя", - заявив планетарний геолог з Інституту планетарних наук Астер Коварт.

На відміну від Землі, на сучасному Марсі практично не спостерігається вулканічна чи тектонічна активність. Крім того, вік приблизно половини поверхні Червоної планети перевищує 3,5 мільярди років. Це свідчить про те, що "переробка" земної кори на Марсі відбувалася не широко.

На Землі така "переробка" обумовлена тектонікою плит. Коли одна тектонічна плита прослизає під іншу, поверхневий матеріал переробляється в мантію між земною корою та її розплавленим ядром.

Раніше дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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