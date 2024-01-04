У Сонячній системі може ховатись ще одна планета: що з'ясували вчені

У нашій галактиці існують так звані вільноплавальні планети, що переміщуються в міжзоряному просторі та не пов'язані із зірками. Проте такі планети може притягнути до себе гравітація зірки

Про це пише Universe Today.

Найдальшим відомим планетарним тілом у Сонячній системі є Плутон, розташований на відстані 39 астрономічних одиниць від Сонця (тобто в 39 разів далі, ніж відстань від Землі до нашої рідної зірки). Ця карликова планета є частиною поясу Койпера, тобто зовнішньої частини Сонячної системи, яка простягається на відстань до 1000 астрономічних одиниць від Сонця. Автори нового дослідження вважають, що або ж у самому поясі Койпера, або набагато далі, навколо Сонця обертається планета, захоплена гравітацією нашої зірки.

Існує гіпотеза, що гравітація зірок може захопити таку планету й змусити її обертатися у стабільній орбіті. Автори дослідження вирішили з'ясувати, чи існує ймовірність того, що таку планету могло захопити Сонце своєю гравітацією протягом 4,5 млрд років історії життя зірки. У дослідженні використовувалися результати різних спостережень за вільноплавальними планетами в нашій галактиці.

Учені створили спеціальне моделювання можливості захоплення планети Сонцем і того, що вона обертається на краю Сонячної системи. Після проведення симуляцій результати показали, що така планета розміром із Марс або Меркурій дійсно може існувати десь на краю Сонячної системи. Водночас вона може перебувати на відстані від 600 до 3500 астрономічних одиниць від Сонця, хоча деякі симуляції показують точнішу цифру — 1400 астрономічних одиниць.

Раніше вчені заявили, що Земля вступила в еру "глобального кипіння". Через зміну клімату Земля наблизилася перетнути у цьому столітті низку переломних точок, які позначатимуть незворотний перехід до нового стану екосистем на планеті, навіть за усунення фактору, що до нього призвів.

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