"Євробачення-2024": Кариби вперше візьмуть участь у пісенному конкурсі

Це вже не вперше, коли неєвропейська країна бере участь у музичних змаганнях.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" оголосили неочікувану новину про нових країн-учасників.

Оргкомітет музичних змагань на офіційній сторінці в Instagram повідомив, що Кариби – група островів в Атлантичному океані між Північною і Південною Америкою – вперше візьмуть участь у "Євробаченні-2024".

"Новий рік! Нові новини! Ми раді підтвердити, що Кариби приїдуть на пісенний конкурс "Євробачення-2024". Стежте за оновленнями, ми не можемо дочекатися, щоб розповісти вам більше", - йдеться в повідомленні.

Кариби вперше візьмуть участь в "Євробаченні" / Фото: instagram.com/eurovision

Зазначимо, це не вперше, коли неєвропейська країна бере участь у "Євробаченні". Зокрема, це стосується Ізраїлю, Австралії, Кіпру, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Туреччини та Марокко.

Наразі 37 країн підтвердили свою участь у "Євробаченні-2024". Після 30-річної перерви повернувся Люксембург, який востаннє виступав на сцені конкурсу 1993 року.

Україні цьогоріч доведеться поборотися за право потрапити до фіналу. Нацвідбір відбудеться вже в лютому, а поки учасники ретельно готуються. Нещодавно MELOVIN оприлюднив обкладинку для конкурсної пісні, а також похизувався новим образом.

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