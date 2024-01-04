Не 50/50: вчені підкинули 350 757 монет і довели стару теорію

Дослідники довели стару теорію про підкидання монети.

Про це пише IFLScience.

Вони здійснили 350 757 кидків монети і виявили, що результат не становить 50/50. Є можливість схилити шанси на виграш на свою користь.

На думку однієї команди, яку очолює американський математик Персі Діаконіс, під час підкидання монети спричиняється невелике коливання і є більше шансів, що вона впаде на той самий бік, що й спочатку.

"Згідно з моделлю Діаконіса, прецесія змушує монету проводити більше часу в повітрі лицьовою стороною вгору", - пише команда в попередній публікації, яка ще не пройшла рецензування. "Отже, монета має більше шансів приземлитися на той самий бік, що й на початку".

На основі проаналізованих кидків, Діаконіс виявив, що монети приземляються тією ж стороною, якою їх підкидали, приблизно у 51% випадків. 48 учасників нового експерименту підкинути 350 757 монет у 46 різних валютах, виявивши, що загалом існує 50,8-відсоткова ймовірність того, що монета опиниться на тій самій стороні, з якої вона була підкинута.

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Заглиблюючись у дані, вони виявили, що підкидання монети сильно різниться між людьми: у деяких спостерігається сильна упередженість в той самий бік, а в інших її взагалі немає. Результат може залежати, хоч і незначно, від того, хто кидає.

Різниця може здатися не такою вже й великою, але згодом вона може призвести до переваги, наприклад, якщо ви зможете переконати когось зробити 1000 кидків поспіль.

А для людей, яким потрібний спосіб вибору між двома варіантами, команда пропонує досить просте рішення: "Коли підкидання монети використовується для ухвалення рішень з високими ставками, вихідне положення монети найкраще приховати".

Нагадаємо, вчені з'ясували, як довго людський мозок зможе прожити без кисню. Навіть після того, як дихання і серцебиття припиняються, людина залишається в свідомості приблизно на 2-20 секунд.

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