"Евровидение-2024": Карибы впервые примут участие в песенном конкурсе

Это уже не в первый раз, когда неевропейская страна участвует в музыкальных соревнованиях.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" объявили неожиданную новость о новых странах-участниках.

Оргкомитет музыкальных соревнований на официальной странице в Instagram сообщил, что Карибы – группа островов в Атлантическом океане между Северной и Южной Америкой – впервые примут участие в "Евровидении-2024".

"Новый год! Новые новости! Мы рады подтвердить, что Карибы приедут на песенный конкурс "Евровидение-2024". Следите за обновлениями, мы не можем дождаться, чтобы рассказать вам больше", — говорится в сообщении.

Карибы впервые примут участие в "Евровидении" / Фото: instagram.com/eurovision

Отметим, это не в первый раз, когда неевропейская страна принимает участие в "Евровидении". В частности, это касается Израиля, Австралии, Кипра, Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Марокко.

В настоящее время 37 стран подтвердили свое участие в "Евровидении-2024". После 30-летнего перерыва вернулся Люксембург, который последний раз выступал на сцене конкурса в 1993 году.

Украине в этом году придется побороться за право попасть в финал. Нацотбор состоится в феврале, а пока участники тщательно готовятся. Недавно MELOVIN обнародовал обложку для конкурсной песни, а также похвастался новым образом.

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