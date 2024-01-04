У Кривому Розі сталися вибухи

У четвер, 4 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

Вибухи у місті було чути кілька разів. Тоді ж в області було оголошено повітряні тривоги: одна тривала від 13:50 до 14:10. а інша - від 14:22 - 14:41. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі південного сходу.

Також вибухи в місті підтвердив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"По вибухах, що чули. Без конкретики, але все нормально", - лаконічно написав він.

Як повідомлялося, також у Кропивницькому лунали вибухи. У місті гучно було двічі. під час однієї з тривог РФ атакувала місто ракетою. Одна людина загинула.

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