В Кривом Роге произошли взрывы

В четверг, 4 января, в Кривом Роге Днепропетровской области во время тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

Взрывы в городе были слышны несколько раз. Тогда же в области были объявлены воздушные тревоги: одна продолжалась с 13:50 до 14:10. а другая – от 14:22 – 14:41. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

Также взрывы в городе подтвердил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"По слышавшим взрывам. Без конкретики, но все нормально", — лаконично написал он.

Как сообщалось, также в Кропивницком раздавались взрывы. В городе было дважды. во время одной из тревог РФ атаковала город ракетой. Один человек погиб.

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