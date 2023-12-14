Атмосфера Марса роздулася учетверо: як це сталося

Умови на Марсі багато у чому залежать від космічної погоди, зокрема постійного сонячного вітру.

Космічний зонд MAVEN вперше зареєстрував зникнення потоків частинок з Сонця — сонячного вітру — на Марсі. Завдяки цьому марсіанські атмосфера й магнітосфера розширилися на тисячі кілометрів, а зібрані під час цього дані MAVEN допоможуть краще зрозуміти космічну погоду на Марсі.

Про це пише NASA.

З'ясувалося, що під впливом сонячного вітру магнітосфера та іоносфера Червоної планети збільшилися на тисячі кілометрів, тобто їхній розмір став більшим приблизно втричі.

Причиною цієї події стала особлива порожнеча, що утворилася в дуже сильному сонячному вітрі.

Сонячний вітер — це потоки частинок, які постійно вилітають із Сонця і можуть мати різну потужність. Ці потоки створюють тиск по всій Сонячній системі, і з відстанню сонячний вітер стає дедалі слабшим, поки повністю не втрачає свою силу в геліопаузі. Це межа Сонячної системи, де починається міжзоряний простір. Що сильніша активність Сонця, то потужніший сонячний вітер, частинки якого врізаються в планети.

Як засвідчив аналіз архівних даних інструмента SWIA, який на борту MAVEN аналізує іони у сонячному вітрі, 26 грудня минулого року щільність сонячних частинок поблизу Марса знизилася у сто разів. Через це зменшився тиск на марсіанські магнітосферу й іоносферу — верхню частину атмосфери, завдяки чому вони роздулися до втричі більших розмірів, ніж зазвичай.

Учені вважають, що ці дані допоможуть краще зрозуміти, як відбувається виснаження атмосфери Марса, а також на інших планетах нашої галактики, що зазнають сильного впливу своїх зірок. Така інформація може допомогти у визначенні того, чи є та та інша планета придатною для життя.

Раніше дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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