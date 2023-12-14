Атмосфера Марса раздулась вчетверо: как это произошло

Условия на Марсе во многом зависят от космической погоды, в частности, постоянного солнечного ветра.

Космический зонд MAVEN впервые зарегистрировал исчезновение потоков частиц из Солнца – солнечного ветра – на Марсе. Благодаря этому марсианская атмосфера и магнитосфера расширились на тысячи километров, а собранные во время этого данные MAVEN помогут лучше понять космическую погоду на Марсе.

Об этом пишет NASA.

Выяснилось, что под влиянием солнечного ветра магнитосфера и ионосфера Красной планеты увеличились на тысячи километров, то есть их размер стал больше примерно в три раза.

Причиной этого события стала особая пустота, образовавшаяся в очень сильном солнечном ветре.

Солнечный ветер — потоки частиц, которые постоянно вылетают из Солнца и могут иметь разную мощность. Эти потоки оказывают давление по всей Солнечной системе, и с расстоянием солнечный ветер становится все слабее, пока полностью не теряет свою силу в гелиопаузе. Это предел Солнечной системы, где начинается межзвездное пространство. Чем сильнее активность Солнца, тем мощнее солнечный ветер, частицы которого врезаются в планеты.

Как показал анализ архивных данных инструмента SWIA, который на борту MAVEN анализирует ионы в солнечном ветре, 26 декабря прошлого года плотность солнечных частиц вблизи Марса снизилась в сто раз. Из-за этого уменьшилось давление на марсианскую магнитосферу и ионосферу — верхнюю часть атмосферы, благодаря чему они раздулись до втрое больших размеров, чем обычно.

Ученые считают, что эти данные помогут лучше понять, как происходит истощение атмосферы Марса, а также на других планетах нашей галактики, испытывающих сильное влияние своих звезд. Такая информация может помочь в определении того, применима ли та или иная планета для жизни.

Ранее исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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