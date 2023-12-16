В Кропивницком девушка выпала из окна многоэтажки: она погибла

В Кропивницком из высотного дома выпала несовершеннолетняя девушка. В полиции сообщили, что она погибла.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Кировоградской области.

Отмечается, что несовершеннолетняя девочка выпала с девятого этажа дома. В результате инцидента она погибла.

Полиция получила сообщение о трагическом случае в 23:10 15 декабря.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Напомним, в Одессе маленькая девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Читайте также: