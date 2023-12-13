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Сколько беженцев из Украины навсегда останутся за границей – прогноз МВФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Сколько беженцев из Украины навсегда останутся за границей – прогноз МВФ

Украинские беженцы в Польше / Фото: Associated Press

МВФ назвал количество беженцев, которые не вернутся в Украину.

Около 2 млн беженцев из Украины навсегда останутся за границей после окончания войны с Россией.

Об этом сообщает Международный валютный фонд.

"Мы предполагаем, что война будет продолжаться до 2024 года. Нам нужны определенные базовые расходы для поощрения возвращения мигрантов. Для возвращения мигрантов в Украину нужно время. Таким образом, мы ожидаем лишь небольшой чистый приток в следующем 2024 году", — отметил представитель МВФ.

Так, по прогнозу МВФ, к концу прогнозируемого периода (до 2027 года) "пройдет чистый негативный отток 2 млн человек по отношению к довоенному сценарию".

Напомним, Ирландия планирует существенно снизить выплаты украинцам – подробности.

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Дата публикации
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1640
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