Патриарх Кирилл объявлен в розыск: в России отреагировали

В России отреагировали на то, что в Украине объявлен в розыск 77-летний гражданин Российской Федерации патриарх Кирилл — Владимир Гундяев.

Об этом сообщил российский следственный комитет.

Отмечается, что глава следкома Александр Бастрыкин поручил "принять меры к розыску" чиновников Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших решение об уголовном преследовании главы Русской православной церкви Кирилла Гундяева.

Бастрыкин отдал такое распоряжение в рамках расследования уголовного дела по незаконному привлечению к уголовной ответственности.

Как сообщалось, В Украине российский патриарх Кирилл объявлен в розыск. Россиянин Владимир Гундяев фигурирует в розыскной базе МВД в категории лиц, скрывающихся от досудебного расследования. Там также указано, что разыскиваемому лицу избрана мера пресечения — содержание под стражей.

К слову, СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу по ряду обвинений. В частности, это публичная поддержка полномасштабной войны против Украины и благословение командующего Росгвардией РФ Золотова на войну.

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