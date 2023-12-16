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Патриарх Кирилл объявлен в розыск: в России отреагировали

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Патриарх Кирилл объявлен в розыск: в России отреагировали

Владимир Путин и патриарх Кирилл. / Фото: Associated Press

Распоряжение издал следственный комитет.

В России отреагировали на то, что в Украине объявлен в розыск 77-летний гражданин Российской Федерации патриарх Кирилл — Владимир Гундяев.

Об этом сообщил российский следственный комитет.

Отмечается, что глава следкома Александр Бастрыкин поручил "принять меры к розыску" чиновников Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших решение об уголовном преследовании главы Русской православной церкви Кирилла Гундяева.

Бастрыкин отдал такое распоряжение в рамках расследования уголовного дела по незаконному привлечению к уголовной ответственности.

Как сообщалось, В Украине российский патриарх Кирилл объявлен в розыск. Россиянин Владимир Гундяев фигурирует в розыскной базе МВД в категории лиц, скрывающихся от досудебного расследования. Там также указано, что разыскиваемому лицу избрана мера пресечения — содержание под стражей.

К слову, СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу по ряду обвинений. В частности, это публичная поддержка полномасштабной войны против Украины и благословение командующего Росгвардией РФ Золотова на войну.

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Дата публикации
Просмотры
663
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