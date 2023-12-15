Патриарх Кирилл объявлен в розыск: что произошло

Россиянин Владимир Гундяев фигурирует в розыскной базе МВД в категории лиц, скрывающихся от досудебного расследования.

Служба безопасности Украины объявила в розыск 77-летнего гражданина Российской Федерации Владимира Гундяева, известного под титулом патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Об этом стало известно из информации, опубликованной в пятницу, 15 декабря, в обновленной базе розыска Министерства внутренних дел.

Патриарх Кирилл фигурирует в розыскной базе в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Датой его "исчезновения" указано 11 ноября 2023, а местом — столицу РФ город Москву.

Владимира Гундяева обвиняют по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также по ч. 2 ст. 437 УК – ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий.

В базе МВД отметили, что разыскиваемому лицу избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали доказательства противоправной деятельности главы РПЦ Владимира Гундяева (известного как патриарх Кирилл), способствующего вооруженной агрессии РФ и отрицающего военные преступления оккупантов.

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