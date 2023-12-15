Сто дней Умерова на должности главы Минобороны: что успел сделать

Министр обороны Рустем Умеров подытожил ключевые результаты его команды за 100 дней работы. К ним он отнес распространение новых технологий в Силах обороны, прозрачные закупки и ряд других достижений.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Новые технологии для войска

Благодаря процедурам Fast Track для технологий РЭБ, РЭР, FPV-дроны будут попадать в войска в обход бюрократических процедур. От разработки до подписания контракта будет проходить не больше двадцати дней.

Кроме того, Минобороны начало закупать БПЛА и РЭБ.

“В следующем году получим новое качество и количество обеспечения войск БпЛА (включая FPV-дроны) и средствами РЭБ. Те объемы, которые мы закладываем в план, раньше считались немыслимыми. Партии FPV и РЭБ уже заказываем у украинских производителей”, — говорится в сообщении.

Прозрачные закупки

В Минобороны запустили Государственный оператор тыла. Это агентство для всех нелетальных закупок.

“Департамент, на котором раньше было сосредоточено все и который стал питомником коррупции – расформовывается. Его руководитель – под следствием”, – сообщили в Минобороны.

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Цифровизация неотвратимая

В Минобороны развернули систему электронного документооборота между военными и гражданскими госпиталями, военными частями и ТЦК и СП. Раненым военнослужащим не нужно лично возить документы в воинскую часть после решения ВЛК об отпуске или непригодности.

Также сообщается, что была введена электронная очередь на ВЛК, благодаря которой военнослужащие могут записываться на прохождение гарнизонного ВЛК заранее и дистанционно.

Рекрутинг

Также в Минобороны рассказали о запуске проекта рекрутинга в Силы обороны. Это значит, что специалисты мобилизуются в ряды Вооруженных сил на конкретные должности, отвечающие их профессиональным навыкам и желанию быть полезным в армии.

Уже четыре крупные компании помогают войску находить квалифицированные кадры – Lobby X, Work.ua, Robota.ua и Olx.ua. Уже есть первые результаты.

Производство вооружения в Украине

Украина подписала меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными из США. Были проведены два форума Оборонных Индустрий DFNC1 – в Киеве и Вашингтоне – собрали почти пол тысячи передовых производителей вооружения.

"Имеем десятки новых контрактов между компаниями о совместном производстве или обмене технологиями", — рассказали в Минобороны.

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