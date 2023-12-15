Патріарха Кирила оголошено в розшук: що сталося

Росіянин Володимир Гундяєв фігурує у розшуковій базі МВС в категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Служба безпеки України оголосила у розшук 77-річного громадянина Російської Федерації Володимира Гундяєва, більше відомого під титулом патріарха Російської православної церкви Кирила.

Про це стало відомо з інформації, опублікованої в п’ятницю, 15 грудня, в оновленій базі розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Патріарх Кирило фігурує у розшуковій базі в категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Датою його “зникнення” вказано 11 листопада 2023 року, а місцем — столицю РФ місто Москву.

Володимира Гундяєва обвинувачують за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також за ч. 2 ст. 437 ККУ - ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій.

У базі МВС зазначили, що розшукуваній особі обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали докази протиправної діяльності очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як патріарх Кирило), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.

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