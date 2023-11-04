СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу: список звинувачень

СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу, який благословив окупантів на вбивства українців.

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали докази на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як патріарх Кирил), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні.

Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командуючого Росгвардії РФ Золотова на війну проти України.

Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.

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Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував агресивну політику Кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ.

На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Заборона УПЦ МП в Україні

Верховна Рада на засіданні 19 жовтня у першому читанні підтримала заборону на діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Рішення, яке відверто затягували впродовж 9 місяців, нарешті може бути ухвалене.

Але не все так просто – в Раді є ті, хто палко підтримує УПЦ МП, і, схоже, буде боротися за неї до останнього. Як це часто буває у парламенті, не минулося і без суперечки. Що заважає Раді заборонити російську церкву та коли може бути ухвалене історичне рішення? Про це йдеться в ексклюзиві ТСН.ua.

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