Телескоп NASA виявив шість планет: вчені вважають їх дивними

Космічний телескоп NASA під назвою TESS виявив дуже рідкісну планетну систему. Вона складається з шест планет.

Про це пише Space.

Виявлена вченими планетна система розташована поруч із карликовою зіркою TOI-1136 у нашій галактиці. Оскільки небагато зірок мають шість планет, ця система є дуже рідкісною.

Ці планети отримали назву від TOI-1136b до TOI-1136g, і всі вони належать до класу суб-Нептуни. Найменша планета приблизно вдвічі більша за Землю, тоді як деякі інші вчетверо більші за Землю і схожі за розмірами з Ураном і Нептуном. Усі планети розташовані так близько до своєї зірки, що здійснюють повний оберт навколо неї за менш ніж 88 днів.

Вчені вважають ці планети дуже дивними, адже нічого схожого немає в Сонячній системі, але як показують багато досліджень, подібні планети можуть бути найпоширенішим типом світів у нашій галактиці.

Раніше вчені з'ясували, що таємничі аномалії біля ядра Землі можуть бути залишками планети розміром із Марс, яка врізалася в нашу планету. На думку вчених, приблизно за 100 мільйонів років після утворення Сонячної системи, планета під назвою Тея врізалася в Землю. Зіткнення розплавило більшу частину Землі та Теї. На орбіту викинуло величезну кількість пилу і каміння — так зʼявився Місяць.

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