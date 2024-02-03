Телескоп NASA обнаружил шесть планет: ученые считают их странными

Космический телескоп NASA под названием TESS обнаружил очень редкую планетную систему. Она состоит из шест планет.

Об этом пишет Space.

Обнаруженная учеными планетная система расположена рядом с карликовой звездой TOI-1136 в нашей галактике. Поскольку немногие звезды имеют шесть планет, эта система очень редкая.

Эти планеты получили название от TOI-1136b до TOI-1136g и все они принадлежат к классу суб-Нептуны. Самая маленькая планета примерно вдвое больше Земли, тогда как некоторые другие вчетверо больше Земли и схожи по размерам с Ураном и Нептуном. Все планеты расположены так близко к своей звезде, совершающие полный оборот вокруг нее менее 88 дней.

Ученые считают эти планеты очень странными, ведь ничего подобного нет в Солнечной системе, но, как показывают многие исследования, подобные планеты могут быть самым распространенным типом миров в нашей галактике.

Ранее ученые выяснили, что таинственные аномалии у ядра Земли могут быть остатками планеты размером с врезавшуюся в нашу планету Марс. По мнению ученых, примерно через 100 миллионов лет после образования Солнечной системы, планета под названием Тея врезалась в Землю. Столкновение расплавило большую часть Земли и Теи. На орбиту выбросило огромное количество пыли и камней — так появилась Луна.

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